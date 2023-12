Massese Del Nero vede il bicchiere mezzo pieno

"Ce la siamo giocata alla pari contro la prima in classifica". È questa la sintesi del tecnico della Massese Davide Del Nero dopo la sfida persa dai bianconeri al Vitali contro la capolista Cuoiopelli. "Non siamo stati belli – ha ammesso il tecnico nel post gara – ma sul piano dell’impegno e della dedizione abbiamo tenuto testa ad una squadra di livello che non a caso occupa il primo posto. In questo periodo non siamo nemmeno fortunati: eravamo stati bravi a pareggiarla, non avevano creato grandi pericoli dalle parti della nostra porta, ma poi alla minima occasione sono tornati in vantaggio. Fino a quel momento tutta la squadra si era comportata bene in fase difensiva. Trovato il gol del pari, ci è sembrato di poter andare a vincere e ci siamo leggermente sbilanciati venendo immediatamente puniti su un lancio verso la nostra area".

Nonostante le buone prestazioni delle ultime uscite, tuttavia, la classifica dei bianconeri continua a piangere: terzultimo posto a quota 11 punti e in piena zona playout, a più 4 su Geotermica e Castelfiorentino e a meno tre da Fucecchio e Montecatini, entrambe a 14 e riferimento per la salvezza diretta. La zona playoff del Cecina è adesso a otto lunghezze di distanza e l’unico appiglio per giocarsi qualcosa di importante era rappresentato dalla Coppa Italia, da cui le zebre sono uscite proprio per mano dei livornesi la scorsa settimana (3-4 al Vitali). "La situazione di classifica è grave – ha commentato Del Nero –. Io ho cercato di sollevare il morale dei ragazzi, ho detto loro di continuare a credere in ciò che facciamo. Io sono convinto che questa sia una squadra che si tirerà fuori dalle zone pericolose e che non sia ancora tutto perduto per andarci a giocare ben altre posizioni". E per farlo ci sarà il mercato: "In settimana qualcosa di nuovo si vedrà – ha chiosato il mister –. La volontà è di migliorare attacco e difesa e, vista l’assenza di Vignali, anche di trovare qualcuno che sappia sostituirlo al meglio".

Al.Sa.