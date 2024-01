Massese Del Pecchia out. A Camaiore torna Scarf

E’ scattato un campanello d’allarme nella Massese che rischia di non avere a disposizione Leonardo Del Pecchia per il sentito derby col Camaiore. Il centrale difensivo, classe 2004, ha accusato un problema fisico dopo la gara contro lo Sporting Cecina e in questa prima parte della settimana non si è ancora potuto allenare coi compagni. Lo staff sanitario sta facendo di tutto per recuperarlo in tempo ma Davide Del Nero deve mettere in preventivo la possibilità di dover rinunciare al centrale pisano, la cui assenza sarebbe pesante visto che assieme a Paci rappresenta una delle due quote mai in discussione nello scacchiere bianconero. Non dovesse farcela, Del Pecchia verrebbe sostituito con tutta probabilità nel ruolo di difesa da Scarf, mentre a livello anagrafico come under il suo alter ego diventerebbe il centrocampista Davide Cherubini (classe 2004) o l’attaccante Matteo Catola (classe 2005). L’impiego del centrocampista ex Seravezza, che ha debuttato domenica nella ripresa, porterebbe all’esclusione dall’undici di partenza di uno tra Brizzi, Cornacchia e Fortunati. Col ricorso al giovane attaccante massese, che ha già giocato più volte in coppia con Buffa, il sacrificato sarebbe invece Maggiari. Il tecnico zebrato non si fascia la testa in anticipo anche perché ha già dovuto fronteggiare in questo suo periodo fruttuoso di interregno altre assenze importanti, anche contemporanee, cavandosela sempre egregiamente.

Gianluca Bondielli