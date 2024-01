Massese, derby di fuoco: "A Camaiore per vincere"

Soltanto tre settimane fa Camaiore-Massese sembrava dovesse essere una partita da vincere a tutti i costi per gli apuani che, invece, vi arrivano sorprendentemente davanti ai versiliesi e in linea di massima potrebbero fare anche due calcoli sul risultato. "E’ una cosa che non ci passa proprio per la testa – toglie subito ogni dubbio il direttore generale Augusto Cantoni – perché la squadra è in fiducia e pieno di entusiasmo. Mister Del Nero le ha inculcato questa mentalità vincente e i ragazzi hanno intenzione di continuare a spingere il piede sull’acceleratore anche perché ad oggi non abbiamo fatto ancora nulla. Domani mi aspetto una partita interessante contro due squadre che hanno una bella rivalità e che stanno lottando per lo stesso obiettivo. Mi aspetto una buona risposta anche dalla nostra tifoseria".

Tra il pubblico ci sarà anche il presidente Antonio Gerini, da poco tornato a Massa. In campo, invece, resta in dubbio Leonardo Del Pecchia che sembra sia alle prese con la pubalgia che si sa essere molto fastidiosa. In caso di forfait in difesa giocherebbe Scarf ma soprattutto si aprirebbe un ballottaggio per la quota che dovrebbe sostituirlo. In pole position c’è Matteo Catola (2005) che farebbe coppia in attacco con Buffa prendendo il posto di Maggiari. Meno probabile un impiego di Cherubini (2004) che significherebbe scombussolare gli equilibri di centrocampo lasciando fuori uno tra Brizzi, Cornacchia e Fortunati.

Gianluca Bondielli