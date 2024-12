Massese, è scontro diretto. Sfida in ottica playoff per i bianconeri a Cenaia. Serve una prova super

Un punto solo divide il Cenaia (24 punti) dalla Massese (23) con le due squadre che sono posizionate rispettivamente al quarto e quinto posto della classifica. Quello odierno allo stadio "Pennati" di Cenaia (inizio gara ore 14:30) è a tutti gli effetti uno scontro diretto in ottica playoff. I padroni di casa vanno fortissimo tra le mura amiche dove sin qui hanno ottenuto ben 16 punti dei 18 disponibili con uno score di 5 vittorie e 1 pareggio. C’è di più. In casa sono la squadra che ha subito meno gol di tutti, soltanto 3.

Insomma, per la Massese non sarà assolutamente una passeggiata di salute e ci vorrà una prestazione sopra le righe per allungare quella striscia di risultati utili consecutivi salita a 9 gare in campionato (11 se si considera anche la Coppa, ndr). Il tecnico Massimiliano Pisciotta deve fare a meno di uno dei suoi giocatori inamovibili, Matteo Mapelli, appiedato per un turno dal giudice sportivo per somma di cartellini gialli. Sulla fascia destra di difesa non dispone sostituti di ruolo ma tanti elementi che vi possono giocare a partire dalle quote Favret (2005) e Bossini (2006) proseguendo con i duttili Bertipagani e Bartolomei, giocatore quest’ultimo che ha già ricoperto quella posizione in passato.

Nelle ultime giornate il tecnico siciliano ha cambiato pochissimo in formazione lasciando il solo Buffa là davanti con tanti giocatori a girargli intorno (i vari Costanzo, Anich, Bartolomei e Bertipagani) e a dare pochi punti di riferimento ai rivali. Il regista, Brizzi o Cecilia, è cambiato a seconda del tipo di avversario. In difesa i cambiamenti sono stati dettati fin qui soltanto da infortuni o squalifiche ma Andrei e Quilici restano le colonne portanti del reparto. L’addio di Goh, in attesa che settimana prossima arrivi il sostituto, non creerà contraccolpi oggi perché a disposizione restano Andrea Lorenzini, rinfrancato dalla doppietta siglata mercoledì in Coppa, e Andrea Vignali, che ha giocato il secondo scampolo di gara a pochi giorni dalla precedente e sta aumentando il suo livello di autonomia in campo.

Grazie alla lodevole iniziativa della società bianconera anche il match tra Cenaia e Massese, per chi non potrà recarsi allo stadio, sarà visibile in diretta sul canale ufficiale youtube @massesecalcio1919yt. Le dirette sono prodotte dal pool sportivo Station Versilia con telecronaca di Umberto Meruzzi.

Gianluca Bondielli