Massese Fattore campo. Il ‘Vitali’ come un fortino. Oggi il pubblico dovrà aiutare i bianconeri, in emergenza, contro il Fucecchio

È diventato una sorta di “sentenza“ per gli avversari lo stadio "Vitali" di Massa dove nelle ultime quattro gare interne la Massese ha conosciuto soltanto la vittoria. Con l’avvento di Del Nero in panchina c’è stato soltanto l’iniziale passo falso con la Cuoiopelli poi in casa le cose sono filate sempre liscio. Si spera che anche oggi il campo ed il pubblico diano una mano contro il Fucecchio in una partita complicata anche dalle diverse assenze maturate nelle ultime ore nel clan bianconero. Leonardo Terigi, che giovedì aveva partecipato ad una parte della partitella in famiglia, è ancora debilitato dal virus che lo ha colpito ed in più ha accusato anche un piccolo fastidio muscolare.

Un problema fisico ha fermato anche Tiziano Andrei mentre Nicola Cornacchia lamenta un affaticamento che lo pone in forte dubbio. Un giorno di riposo in questi casi potrebbe far tanto. Prima della gara lo staff sanitario farà di nuovo il punto ed è per questo che per il momento i due giocatori sono stati inseriti nell’elenco dei convocati. Lista della quale fa parte anche Michael Scarf che potrebbe subito essere impiegato dal primo minuto vista l’assenza di Terigi. L’alternativa è affidarsi al multiuso Andrea Marchini che già a Ponte Buggianese è stato abbassato sulla linea difensiva. La Massese, poi, dovrà necessariamente rifarsi il look sulle ali dove Filippo Bertonelli e Luca Baracchini dovrebbero essere i prescelti. Nel caso dovesse dare forfait anche Cornacchia, infine, in mezzo al campo troverebbe spazio uno tra Luca Bonini e Salif Sidibe. Insomma le alternative non mancano a mister del Nero anche se i giocatori mancanti o in dubbio sono tutti perni della squadra per esperienza e qualità. Al netto delle assenze vincere il match odierno sarebbe importantissimo nel contesto di una giornata che prevede alcuni scontri come Cuoiopelli-Camaiore che potrebbero avvantaggiare i bianconeri.