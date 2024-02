Massese Fortunati non si fida: "Ci aspetta una battaglia"

Davide Fortunati è uno dei ’polmoni’ della Massese, uno di quei giocatori che in campo non si fermano mai. Sicuramente tra i protagonisti di questa Massese che sta risalendo la classifica.

Davide, che partita vi aspetta domenica a Ponte Buggianese?

"Dura perché già all’andata ci hanno messo in difficoltà. Il Pontebuggianese è una delle squadre più organizzate che abbiamo affrontato e a Massa l’abbiamo spuntata solo sfruttando un calcio da fermo con il gol di Terigi. A casa loro sarà ancora più dura. E’ comunque anche un discorso generale, perché questo campionato sta dimostrando che non ci sono partite facili".

Dacci il polso della squadra. Come vi sentite?

"Stiamo bene e in fiducia. Non finiamo mai le partite in fatica a livello fisico e questo è importante. A livello psicologico il successo col Lanciotto ci ha ridato slancio ma era fisiologico avere una battuta d’arresto a Camaiore dopo la lunga serie di risultati positivi. Siamo convinti nel poter fare una grande stagione che possa diventare memorabile per Massa. La zona playoff è vicina e abbordabile".

A centrocampo sei un tuttofare ma c’è una posizione che preferisci?

"Posso giocare in una mediana a due o fare il play in un centrocampo a tre ma dove mi trovo più a mio agio è da mezzala. E’ come braccetto che esprimo meglio le mie caratteristiche. Sono soprattutto un giocatore di rottura, abile a contrastare ed a correre all’indietro ma col mister stiamo lavorando anche sulla partecipazione offensiva alla manovra".

Possiamo dire che ti manca soltanto il gol?

"In realtà non è che ne sento tutto questo bisogno. Non ne ho mai fatti tanti e non sono la mia specialità. Mi sono tolto la soddisfazione di fare qualche assist e certo mi farebbe piacere anche buttarla dentro. Sto cercando di migliorarmi in questo aspetto, ma non è un assillo. L’importante è fare il bene della squadra".

Gianluca Bondielli