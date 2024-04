Massese Gerini e il futuro: "Incontrerò le istituzioni"

Con la Massese fuori dai playoff è stato il presidente Antonio Gerini a prendere il toro per le corna presentandosi in sala stampa. "Quest’ultima partita è stata un po’ stregata. Dispiace perché con una vittoria i giochi sarebbero rimasti ancora aperti. Abbiamo creato tanto contro una squadra venuta qui agguerrita e che ci ha dato del filo da torcere. Non abbiamo sfruttato le occasioni, soprattutto il rigore che avrebbe cambiato la partita". La disamina del proprietario della Massese si è estesa, quindi, all’intera stagione. "Eravamo partiti con degli allenatori che poi hanno deciso di prendere un’altra strada e quando si parte col piede sbagliato ritirarsi su richiede del tempo. Li avevo sostituiti con una persona d’esperienza che purtroppo non ha portato i risultati sperati. L’arrivo di Buffa ha dato un punto di riferimento davanti che mancava e lui ha dato il cambio di passo assieme a Del Nero che ha fatto vedere subito di che pasta era fatto. Con lui ci siamo tolti dalla zona retrocessione ed abbiamo navigato nei quartieri alti per qualche giornata sperando di rimanerci, cosa che purtroppo non è avvenuta".

Il discorso è virato inevitabilmente sul futuro. "Per cedere la Massese servono sia il volere dell’unico proprietario che le offerte. A oggi mancano entrambi i presupposti. Da una parte a me non piacerebbe lasciare da vincente. Dall’altra ho sentito anch’io tanti discorsi me di offerte concrete non ne sono arrivate. La Massese è una società che combatte come altre per arrivare a fine mese ma è stata risanata. Potrebbe far gola a tanti ma nessuno si è fatto avanti concretamente. In settimana, soprattutto, mi vedrò con le istituzioni per capire come vogliono loro decidere di prospettarmi un inizio di stagione che sia di minor patimento". Le voci di cessione negli ultimi tempi si sono concentrate sul nome di un imprenditore apuano del marmo. "Non ho avuto nessun tipo di contatto diretto con questa persona". Ha tagliato corto il patron bianconero.

Gianluca Bondielli