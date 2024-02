Massese “Giallo“ fatale. Del Pecchia salta Livorno

Costerà caro a Leonardo Del Pecchia il cartellino giallo preso domenica contro il Fucecchio. Il difensore pisano, infatti, era diffidato e il giudice sportivo farà scattare per lui il canonico turno di squalifica. Diventa ancor più fondamentale in casa Massese a questo punto cercare di recuperare per la trasferta di Livorno l’altro Leonardo, l’esperto e affidabilissimo Terigi. Al momento della difesa titolare il tecnico Davide Del Nero può contare soltanto su Zavatto. Nell’ultima sfida nel terzetto arretrato ha giocato e bene il giovane Bertonelli. Potrebbe ritoccare a lui domenica partire titolare o in subordine al recuperato Scarf. La Massese ha la fortuna, inoltre, di avere in rosa diversi giocatori multiuso. All’occorrenza anche uno tra Marchini o Andrei potrebbe essere adattato nella retroguardia, cosa già avvenuta in stagione.

Nel match contro la Pro Livorno Sorgenti le zebre dovranno fare attenzione anche ai diffidati visto che ne ha ben tre. A Sidibe e Terigi si è aggiunto Buffa, anche lui ammonito col Fucecchio. La sfida coi labronici si prospetta ricca di insidie visto che nelle prime 7 giornate del girone di ritorno i biancoverdi hanno ottenuto ben 5 vittorie, l’ultima domenica contro lo Zenith Prato, perdendone solo una. A livello di rendimento, comunque, la Massese continua a non avere rivali. Nel girone di ritorno ha vinto 7 gare su 8 e più in generale con l’avvento di Del Nero in panchina in totale ha fatto 28 punti in 12 partite (9 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte) per la strabiliante media di 2,3 punti a partita. Gianluca Bondielli