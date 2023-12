Massese Giorni di mercato. Piace la punta cilena Dutilh. Sul fronte quote la società ha messo gli occhi su Cherubini del Seravezza

La preparazione della prossima gara di campionato, l’ultima del girone d’andata, si intreccia per la Massese con le trattative di un mercato che si chiuderà tra meno di una settimana, il 22 dicembre. Da una parte domenica allo stadio “Vitali“ arriverà la Fratres Perignano, terza in classifica, e per i bianconeri di Davide Del Nero c’è la necessità di trovare quella continuità di rendimento in grado di consentir loro di uscire dalle sabbie mobili della zona playout. Dall’altra la dirigenza si sta muovendo per colmare le lacune di una rosa ancora bisognosa di qualche tassello per tornare pienamente competitiva. Per il reparto offensivo è spuntato il nome di Diego Dutilh, ventitreenne cileno che può giocare sia da attaccante esterno sia da mezzapunta. Sul fronte quote, invece, la Massese ha messo gli occhi su Davide Cherubini, centrocampista classe 2004 con attitudini offensive in forza al Seravezza ben conosciuto dal mister apuano per averlo già allenato in passato.

A fari spenti, però, la società zebrata sta sondando anche altri elementi. Se alla voce “entrate“ dovrebbero esserci altre novità anche in quella “uscite“ potrebbe, però, registrarsi un esodo eccellente. Per il momento Del Nero si gode il nuovo arrivato Zavatto che è il giocatore ideale per esperienza e leadership per completare una difesa a tre di grande affidabilità assieme a Terigi ed il giovane Del Pecchia.

Gianluca Bondielli