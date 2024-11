Massese: il tecnico e’ amareggiato per il risultato. Pisciotta: "Ci abbiamo provato in ogni maniera. E’ incredibile non aver vinto questa partita»

E’ arrivato il settimo risultato utile consecutivo per una Massese che, però, non può gioire pienamente. "Abbiamo fatto una partita incredibile – dice il tecnico Massimiliano Pisciotta –. I ragazzi hanno dato tutto sia sotto l’aspetto tecnico e tattico che di cuore e di gamba. Siamo stati superiori in lungo e in largo. Ci abbiamo provato in tutte le maniere: da sopra e da sotto, su corner e punizioni, dagli esterni o puntando, da fuori area. C’è qualcosa da sistemare perché non è possibile che la squadra giochi una gara del genere e non vinca. Sono contento della prestazione ma amareggiatissimo per il risultato. Vedendo la classifica ho molto rammarico perché ho dei ragazzi che si meritano di più". La Massese è sembrata far meglio nella ripresa con l’ingresso di una seconda punta ma il mister rivendica anche la prima parte. "Nei primi 45’ abbiamo espresso un gran calcio e avuto 3/4 occasioni importanti. L’avevo preparata per non dar loro troppi riferimenti in avanti e mettendo Cecilia davanti alla difesa anche per contrastarli meglio sulle palle alte. Nella ripresa, visto che a destra erano in difficoltà negli uno contro uno, ho inserito Goh. Abbiamo continuato a creare e sembrava che la palla dovesse entrare da un momento all’altro". Di solito in questi casa ci pensa Buffa... "Non c’è un ’caso’ Buffa. Non può segnare sempre lui. Ho una squadra dove possono andare in rete tutti. Hanno tirato in tanti anche questa domenica. Ci prendiamo questo punticino e continuiamo a lavorare. Mi dispiace per i nostri tifosi che sono venuti in tanti. Ci tenevamo a vincere questa partita per loro".

Gian. Bond.