Massese in modalità killer. Nel mirino il Fucecchio

La Massese spera di sfruttare la scia lunga delle due vittorie per ottenere questo pomeriggio il primo successo esterno della stagione in campionato. Il team apuano è di scena a Fucecchio (ore 15) contro un avversario che gli sta dietro in classifica e sta attraversando un momento di difficoltà dentro e fuori dal campo. I valdarnesi, che mercoledì sono stati eliminati dalla Coppa, in campionato non sono ancora riusciti a vincere una partita tra le mura amiche dove hanno ottenuto due pareggi (con Puntebuggianese e Zenith Prato) ed una sconfitta (con la Pro Livorno Sorgenti). A questo si aggiungono i guai giudiziari con il presidente della società indagato per falsa fatturazione.

Molto meglio vanno le cose in casa zebrata dove il morale si è alzato dopo gli ultimi due successi. Oltretutto il tecnico Fabrizio Tazzioli ritrova a disposizione l’intero organico. Nella lista dei convocati diramata dalla Massese figurano, infatti, tutti e 23 i giocatori. All’appello non mancano neppure Vignali, Terigi e Scarf che erano stati i tre assenti di Coppa. Se per il capitano ed il difensore goleador è previsto un posto da titolare dovrà accontentarsi probabilmente della panchina il terzino ghanese. Resta da capire il modulo che intenderà adottare il tecnico di Barga che in queste ultime uscite ci ha abituato ad una grande flessibilità della sua squadra dal punto di vista tattico.

Gianluca Bondielli