Massese "La squadra c’è". Berti profeta in patria

Un massese doc come Alessandro Berti si è preso la scena a Livorno siglando al 93’ il gol che ha consentito alla Massese di pareggiare il match contro la Pro Sorgenti. "E’ stato un onore segnare il mio primo gol con questa maglia – ha raccontato il difensore, classe 2003 –. Avrei preferito valesse 3 punti ma anche questo pareggio, per com’è venuto, è un buon punto. Sul corner di Fortunati c’è stata una spizzata sul primo palo e mi sono fatto trovare pronto sul secondo. Sono angoli che proviamo durante la settimana ed è andata bene. Abbiamo pareggiato nel recupero perché non molliamo mai sino all’ultimo minuto ed i tifosi in questo ci danno una grande mano. Siamo stati anche sfortunati in un paio di circostanze come il palo preso nel primo tempo e il salvataggio sulla linea nella ripresa. Questa era la mia prima partita da titolare e spero ce ne possano essere altre. Io cerco di dare sempre il massimo negli allenamenti che sono belli tosti per farmi trovare pronto la domenica poi le decisioni spettano al mister". Il tecnico Davide Del Nero a Berti ha fatto i suoi sentiti complimenti pubblici: "Sono contento sia stato lui ha rimetterla in sesto, se lo meritava. E’ uno dei ragazzi della rosa che aveva giocato meno e sono contento per lui perché lavora tanto e in silenzio senza dire mai una parola fuori posto".

La disamina del tecnico si è spostata poi sulla gara. "Il nostro pareggio è stato meritato. Alla fine è il risultato più giusto. Ce lo siamo dovuto sudare sino al 95’ contro una squadra tosta, forte sia fisicamente che tecnicamente. Se la Pro Livorno entrerà nei playoff sarà un pericolo per tutti perché è difficile affrontarla. Ho rivisto una Massese matura, sulla falsariga di Pontebuggianese. Ora da qui alla fine saranno tutti scontri diretti; le incontreremo tutte là davanti ma siamo pronti per queste ultime 7 gare. La Massese c’è".

Gianluca Bondielli