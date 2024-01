Massese: le interviste. L’allenatore gongola: "Non molliamo mai»

Un successo arrivato all’ultimo tuffo che la dice lunga sugli attributi della Massese. "Siamo una squadra che non molla mai – conferma l’allenatore Davide Del Nero – e che ci crede sino alla fine. Stavolta non abbiamo fatto una gran partita ma per merito soprattutto del Cecina che ha alcuni giocatori davvero forti tecnicamente. Nonostante le difficoltà incontrate siamo stati bravi a reagire al gol preso pareggiando quasi subito e nella ripresa le abbiamo provate tutte per portare a casa i tre punti. A fine primo tempo ho tolto Fortunati perché era già ammonito e che aveva rischiato di farsi espellere. La scelta del sostituto è ricaduta su Cherubini anziché Bonini per avevo bisogno di un giocatore che si buttasse negli spazi e lui è più propenso nascendo come esterno. Alla fine l’ha risolta ancora Buffa per il quale non ci sono più aggettivi. Se qualcuno pensava che questi ragazzi non avessero carattere oggi ne hanno avuto un’altra dimostrazione".

E’ arrivato l’esordio in corsa per il classe 2004 Davide Cherubini: "Sono contento del debutto ma molto più della vittoria. Mi sono trovato bene in campo e in questo che è davvero un bel gruppo. Sono qui da neppure un mese ma mi hanno fatto sentire tutti subito a casa. Oggi contava soltanto vincere. Abbiamo Buffa che è in uno stato di grazia e bisogna sfruttarlo al massimo. Questo successo ci consente di fare altri punti importanti verso i playoff".

Gian.Bond.