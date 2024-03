Massese L’ora del... riposo. Stiramento per Sidibe

L’allenamento di ieri ha chiuso per la Massese la prima delle due settimane di lavoro non seguite dal match domenicale. Col campionato d’Eccellenza fermo per il Torneo delle Regioni, la società bianconera ha scelto un approccio soft alla lunga sosta. Anche la prossima settimana la squadra lavorerà soltanto tre giorni, dal martedì al giovedì. Il riposo è stato ritenuto importante quanto il lavoro sul campo. C’è bisogno far staccare la spina un attimo ai giocatori per rigenerarli anche a livello mentale. Nel gruppo zebrato si è fermato Salif Sidibe per un sospetto stiramento. Venisse confermata la diagnosi per il centrocampista ivoriano il campionato potrebbe essere finito qua con la possibilità di essere recuperato solo per gli eventuali playoff. Non ha accusato ricadute, invece, Leonardo Terigi dopo la partita intera che è tornato a giocare contro il Tuttocuoio. Procede bene anche il recupero di Matteo Zavatto che dopo la sosta dovrebbe rientrare nei ranghi ed andare a rafforzare il reparto difensivo. Resta un punto interrogativo Andrea Vignali che ha iniziato a "corricchiare" ma le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno. La Massese tornerà in campo soltanto il 7 aprile nel match interno contro il Montespertoli, fondamentale per le velleità di classifica degli apuani visto che la squadra fiorentina li precede di un punto e in caso di vittoria potrebbe essere superata.

Gianluca Bondielli