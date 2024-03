Massese Michael Buffa torna a guidare l’attacco

Michael Buffa ha ripreso ad allenarsi regolarmente da inizio settimana coi compagni e domenica contro la capolista Tuttocuoio sarà di nuovo a guidare l’attacco bianconero. E’ questa la prima buona notizia in casa zebrata dove Leonardo Terigi sta lavorando a parte con l’obiettivo di riuscire a recuperare in tempo. E’ lui l’unico ad avere delle chance di dare una mano in difesa visto che Matteo Zavatto ha iniziato adesso a corricchiare ed impossibile un suo rientro. Non dimentichiamoci che dopo questa 26ª giornata il campionato d’Eccellenza osserverà due turni di riposo consecutivi (uno dovuto al Torneo delle Regioni e l’altro alla Pasqua). Ci saranno, dunque, ben 20 giorni di stop durante i quali ci sarà la possibilità di recuperare non solo Zavatto ma anche Andrea Vignali che ha iniziato il percorso di riabilitazione. Intanto a Ponte a Egola è iniziato ieri mattina il nuovo corso del Tuttocuoio che dopo l’esonero di Nicola Sena ha affidato la propria panchina per le restanti 5 gare di campionato ad Aldo Firicano.

Per l’allenatore nativo di Trapani ma ormai da anni trapiantato a Firenze questa sarà la prima esperienza su una panchina di Eccellenza, categoria nella quale non era mai sceso. Il suo primo allenamento con la squadra neroverde è fissato per questo pomeriggio. Il mister avrà, dunque, soltanto pochi giorni a disposizione per preparare la partita con la Massese.

Gianluca Bondielli