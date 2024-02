Massese Morale alle stelle . Premiate le scelte tattiche

Proseguono in maniera intensa e con tanta competitività gli allenamenti in casa Massese in preparazione della sfida di domenica a Ponte Buggianese. Davide Del Nero, del resto, è un tecnico che non regala nulla a nessuno e sta molto attento alle risultanze del lavoro settimanale. Domenica scorsa, ad esempio, sono rimasti fuori dall’undici iniziale per scelta tecnica due big come Antonio Brizzi e Tiziano Andrei, entrati poi entrambi a gara in corso. In caso di flessione di rendimento o semplicemente quando c’è da dare un turno di riposo a qualcuno il mister apuano non si tira indietro ed è pronto ad attingere a tutta la rosa a sua disposizione e così contro il Lanciotto è toccato a Baracchini e Sidibe riprendersi quella maglia da titolare che non indossavano da tempo. Sicuramente questo è il modo giusto per tenere tutti sulla corta ed al tempo stesso pienamente coinvolti nel progetto bianconero.

Anche a livello tattico domenica c’è stata una variazione sul tema con Cornacchia schierato dietro le punte a dimostrazione di una flessibilità anche nel modulo da utilizzare. I due elementi che restano al momento indisponibili sono il capitano Andrea Vignali, che sembra non essere messo ancora alle spalle il calvario per il problema al tallone, e Davide Cherubini, sempre alle prese con l’infortunio al ginocchio. Ai box rimane naturalmente anche Andrea Ricci, ormai fermo da inizio anno.

Gianluca Bondielli