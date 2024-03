Massese Multa di 600 euro. Il dg Cantoni inibito tre mesi

Tre mesi di inibizione al direttore generale Augusto Cantoni e 600 euro di ammenda per la Massese. Sono costati cari all’amministratore delegato della società bianconera alcuni giudizi espressi a mezzo stampa considerati lesivi dell’operato di un arbitro e dell’intera categoria. La storia è ormai datata visto che si riferisce al recupero del 23 dicembre scorso a Prato contro lo Zenith. Una partita dove in effetti successe di tutto e la Massese venne indubbiamente penalizzata da alcune decisioni arbitrali avverse. In vantaggio per 3 a 1 i bianconeri vennero raggiunti sul risultato di parità nei minuti di recupero contestando aspramente entrambe le reti avversarie: la prima arrivata su un calcio di rigore ritenuto inesistente e la seconda ritenuta viziata da un fallo di mano in attacco.

La Massese terminò, fra l’altro, quella gara con tre giocatori espulsi. Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana soltanto in questi giorni si è pronunciato sul deferimento della Procura Federale confermando in toto l’atto di incolpazione. A nulla sono servite le memorie difensive del direttore Cantoni che ha voluto essere presente in aula col legale di fiducia per perorare in prima persona la propria causa e quella della Massese anche con un intervento diretto. Strascichi di giustizia sportiva a parte, la squadra resta concentrata su questo finale di campionato e sulle quattro partite restanti che possono ancora portare in dote i play-off a patto di non sbagliare più nulla. Passate le festività pasquali, dopo quattro giorni di riposo, il gruppo si ritroverà al campo martedì prossimo per la ripresa degli allenamenti. La speranza è che queste tre settimane di stop siano riuscite a ricaricare a livello psicologico l’ambiente ed a recuperare la piena efficienza di almeno qualcuno degli infortunati". Gianluca Bondielli