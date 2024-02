Massese Obiettivo rilancio. Attenzione al Lanciotto

Sta procedendo senza particolari intoppi la settimana di lavoro della Massese che sfocerà domenica nel match interno contro il Lanciotto Campi, fondamentali per rilanciarne le ambizioni playoff. E’ rientrato l’allarme per le condizioni fisiche di Leonardo Del Pecchia. Per fortuna niente principio di pubalgia per il giovane difensore pisano che aveva accusato un problema all’adduttore che ne aveva messo a rischio la presenza a Camaiore. Il giocatore è poi sceso in campo regolarmente e non ha avuto ricadute tanto che si sta allenando assieme ai compagni.

Chi non ha lavorato in gruppo in questi primi giorni della settimana è l’altro Leonardo della difesa ovvero Terigi. L’esperto centrale lucchese si è fermato per il riacutizzarsi di un’infiammazione al tallone che gli sta recando fastidio da un po’ di tempo. E’ un problema, comunque, gestibile con non dovrebbe metterne in dubbio l’utilizzo domenicale da parte di Davide Del Nero. Alla fine i due grandi assenti nella rosa bianconera rimangono Andrea Ricci ed Andrea Vignali con il secondo che è l’unico in grado di rientrare nel giro di un relativamente breve lasso tempo. Il fantasista massese non ha ancora iniziato la rieducazione atletica dopo l’intervento di pulizia al tallone. Nella migliore delle ipotesi lo farà la settimana prossima. In caso contrario la ripresa degli allenamenti avverrà a metà febbraio.

Gianluca Bondielli