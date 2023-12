Massese Obiettivo rimonta: "Ecco la squadra che volevo"

Un girone di ritorno col piede sull’acceleratore per provare a risalire la classifica. E’ il pensiero unanime in seno alla Massese che al giro di boa si ritrova ancora 11 formazioni davanti a lei ma nelle ultime giornate ha decisamente cambiato passo tanto che adesso il quarto posto dista ’soltanto’ 5 punti. Il calendario di inizio anno sembra dare una mano ai bianconeri che il 7 gennaio, alla ripresa delle ostilità, ospiteranno il fanalino di coda Geotermica. Il team zebrato ieri ha disputato l’ultimo allenamento dell’anno. Il tecnico Davide Del Nero ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi ragazzi che si ritroveranno il 2 gennaio per iniziare la normale settimana di preparazione alla partita domenicale. "Ora posso ben dire di aver ritrovato la squadra che avevo sognato – ha esternato il direttore generale Augusto Cantoni –. Sono orgoglioso dei nostri ragazzi. A Prato nell’ultima gara ci è stata negata la vittoria ma sono convinto che saremo in futuro ancora più forti".

Portarsi sul 3-1 contro lo Zenith, partendo da una situazione di svantaggio, è stata una grande dimostrazione di forza della squadra che poi a causa dell’espulsione di Scarf, della pressione degli avversari ma anche di qualche decisione arbitrale penalizzante si è fatta riprendere nel recupero. Con fin troppa signorilità la Massese non ha alzato la voce a riguardo. "Non fa parte della mia etica appellarmi al comportamento arbitrale – si è limitato a dire Cantoni – e ho sempre accettato il risultato a prescindere. Stavolta ci sono state decisioni difficili da accettare. Noi dobbiamo guardarci sempre dentro per capire se dobbiamo riparare ad eventuali errori commessi ma veder sfuggire per una vittoria così, per sbagli non solo nostri, è un brutto colpo da digerire".

Gianluca Bondielli