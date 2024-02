Massese Paci una garanzia. I ’clean sheet‘ salgono a 10: "Tutti abbiamo svolto bene i nostri compiti nella gara vinta contro il Lanciotto"

Dopo una domenica di sbandamento la Massese è tornata a fare la Massese. Col più classico dei risultati, che avrebbe potuto essere ancor più pingue senza due topiche clamorose del guardalinee, è stato superato l’ostacolo Lanciotto e adesso la soglia dei playoff è proprio ad un passo dell’essere varcata. Per riuscirci servirà un’altra prestazione importante domenica prossima a Ponte Buggianese. Quel che conta, intanto è essersi messi alle spalle Camaiore come sottolineato dal portierino Luigi Paci: "Era fondamentale riprenderci subito e dimostrare che quella è stata e rimane solo una parentesi. Non dobbiamo cercare attenuanti. Il Camaiore ha approcciato meglio la gara sul piano mentale e dell’aggressività".

Con il Lanciotto la Massese ha collezionato il suo decimo “clean sheet“ stagionale in venti partite disputate. Paci ci ha messo sicuramente del suo compiendo diverse belle parate nel contesto di una gara, comunque, ben controllata. "Anche io devo dare il mio contributo – ha spiegato l’estremo difensore zebrato –. Ci sono partite in cui vengo sollecitato poco. Stavolta sono stato chiamato in causa ed ho risposto presente ma ognuno in squadra ha i propri compiti e li abbiamo tutti svolti bene". A fine gara un imprimatur alla Massese è arrivato anche dal suo ex difensore Gregorio Mazzanti, ora in forza al Lanciotto. "Ho visto una grande Massese, organizzata, che se la giocherà sino alla fine".

Gianluca Bondielli