Massese Prova di maturità contro il Pontebuggianese. Mister Del Nero dovrebbe tornare a utilizzare dal primo minuto il regista Brizzi

Cerca gloria in quel di Pistoia questo pomeriggio la Massese, impegnata al stadio comunale Pertini di Ponte Buggianese. In palio ci sono tre punti che, se raccolti, potrebbero finalmente fare entrare i bianconeri in zona playoff. Per questo match delicato il tecnico Davide Del Nero ha convocato 21 giocatori. Non fanno parte della comitiva oltre agli infortunati di lunga data (Ricci, Vignali e Bertuccelli), lo squalificato Bennati e gli altri due indisponibili Cherubini e Scarf. Rispetto a domenica scorsa, il mister apuano dovrebbe tornare a utilizzare dal primo minuto il regista Antonio Brizzi rimasto a riposo contro il Lanciotto. Giocando col play la Massese si riaffiderebbe al modulo 3-5-2 che è poi quello che ha dato il là alla sua grande rimonta in classifica. Il raggio di azione di Cornacchia tornerebbe ad arretrarsi riposizionandosi da mezzala piuttosto che da trequartista.

A prescindere da eventuali cambiamenti tattici a Del Nero preme soprattutto che la sua squadra riesca a riproporre quel calcio frizzante e veloce che nelle ultime due giornate è venuto un po’ meno. Dopo la “scena muta“ fatta a Camaiore, la Massese ha dato netti segnali di miglioramento col Lanciotto ed il tecnico si aspetta un ulteriore crescita in questa trasferta. Il Pontebuggianese è un avversario tosto che in classifica è 3 punti sotto agli apuani ma che su 20 partite ne ha perse soltanto 5.

Su richiesta della Massese prima del fischio d’inizio sarà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare il giovane portiere bianconero Nicola Pinarelli.

