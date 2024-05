Massese, prove di futuro. Caccia al nuovo mister. Nel cantiere bianconero al comando resta Gerini

A fari spenti ma la Massese si sta muovendo. Il primo nodo da sciogliere resta quello dell’allenatore per il quale sono già stati fatti diversi sondaggi senza che abbiano dato l’esito sperato. Il direttore generale Augusto Cantoni non ha fretta e vuol essere sicuro di trovare il profilo giusto, confacente a una piazza esigente come quella massese.

Di sicuro il tecnico non sarà Davide Del Nero per il quale sembra fatto il ritorno al Rivasamba. A livello di giocatori serve sicuramente aggiungere a questo gruppo degli elementi oltre che dotati calcisticamente anche capaci a livello mentale di reggere le pressioni che una maglia del genere comporta. Il difensore Andrea Ricci ed il fantasista Andrea Vignali sotto quest’ultimo aspetto sono due calciatori che lo scorso anno sono mancati tantissimo ed ai quali non si vorrebbe rinunciare. Porterebbero in dote esperienza e "massesità". Fra i protagonisti del passato campionato Nicola Cornacchia e Davide Fortunati sono centrocampisti che hanno dimostrato sul campo di poter essere da Massese. Da capire cosa vorrà fare Antonio Brizzi che potrebbe anche scegliere di attaccare gli scarpini al chiodo. Dietro Andrea Marchini per duttilità e abnegazione si è guadagnato la riconferma. Per molti giocatori, poi, conterà l’avallo o meno del nuovo mister. Per il momento la Massese 2024-2025 è un cantiere ancora aperto con una certezza: si ripartirà col presidente Antonio Gerini al timone.

Gianluca Bondielli