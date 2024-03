Massese Salta l’amichevole. Davanti c’è il Montespertoli

La Massese termina oggi la seconda mini settimana di lavoro, con allenamenti concentrati dal martedì al giovedì, e lo fa senza la sgambata contro la formazione di Seconda Categoria del San Vitale Candia com’era stato inizialmente programmato. Le condizioni meteo non favorevoli hanno consigliato di annullare proprio nella serata di ieri l’amichevole prevista sul campo di Remola. In casa bianconera si sta preparando il match interno contro il Montespertoli che alla ripresa del campionato di Eccellenza, domenica 7 aprile, sarà decisivo per tenere accese le speranze di playoff, ridottesi drasticamente dopo le tre sconfitte consecutive. Continua a non essere un buon momento per le zebre a livello di organico visto che Leonardo Terigi, appena rientrato in squadra dopo una lunga assenza per infortunio, sarà costretto a saltare il prossimo match per squalifica. Il giocatore, infatti, era diffidato e contro il Tuttocuoio ha preso la sua quinta ammonizione. A questo punto diventa ancor più fondamentale puntare al recupero di Zavatto e Del Pecchia, che hanno saltato l’ultimo match contro la capolista. Zavatto sta continuando il suo lavoro a parte mentre Del Pecchia è già in gruppo. Niente da fare, invece, per Sidibe che sarà sicuramente assente. La Massese dopo l’allenamento odierno romperà i ranghi per le festività pasquali e si ritroverà al campo martedì prossimo per iniziare la settimana tipo di avvicinamento alla quartultima gara di campionato. Gianluca Bondielli