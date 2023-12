Massese senza paura. Del Nero avvisa lo Zenith

Pomeriggio di rifinitura, oggi, per la Massese che domani a Prato (ore 14.30) sarà impegnata nel recupero di campionato contro uno Zenith in salute. "Se loro sono in forma, lo siamo anche noi – puntualizza il tecnico apuano Davide Del Nero – e quindi dovranno stare attenti. Ci mancherebbe che andassimo a giocare con la paura di trovare una squadra brava. Noi dobbiamo andare là e cercare di fare le cose che stiamo facendo ultimamente, ovvero cercare di avere il predominio del gioco e di fare la partita. L’obiettivo è mettere in pratica quello che proviamo durante tutta la settimana. Riuscire a far questo sarebbe già tanto, ve lo assicuro".

Il tecnico bianconero dà conto anche della situazione dell’infermeria. "Terigi e Fortunati hanno ripreso ad allenarsi ma lo stanno facendo ancora a parte e non credo che saranno disponibili per domani. Vignali, invece, proprio oggi dovrebbe sottoporsi all’intervento di pulizia del piede e contiamo di riaverlo con noi ad anno nuovo, entro la fine di gennaio. Alla fine per il match di domani dovrei poter contare sullo stesso gruppo di giocatori che ha battuto domenica scorsa il Perignano ma aspettiamo l’ultimo allenamento odierno per le convocazioni. Quando giochiamo in casa facciamo la rifinitura direttamente la domenica mattina ma nelle partite in trasferta, anche per evitare problemi logistici, anticipiamo la seduta al giorno precedente". Gianluca Bondielli