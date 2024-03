Massese Serve una scossa. I playoff sono alla portata. Domenica allo stadio Vitali i bianconeri affronteranno la capolista Tuttocuoio

La Massese deve tornare a muovere la classifica se vuole rientrare tra le prime cinque della classifica. Fondamentale in questo senso sarà il big match di domenica allo stadio Vitali contro la capolista Tuttocuoio. Se i bianconeri ci arrivano in un momento di grande difficoltà, caratterizzato dalle due sconfitte consecutive e dalle defezioni di spicco in rosa, non se la passano molto meglio i conciari che hanno fatto un solo punto nelle ultime due gare. Fatto questo che è costato la panchina a Nicola Sena. La presidentessa Paola Coia ha, infatti, esonerato il tecnico che era subentrato a Ciccio Tavano riuscendo a portare il Tuttocuoio in vetta alla classifica.

Nel clan bianconero, comunque, si preferisce continuare a guardare in casa propria. La priorità è cercare di recuperare uno tra Terigi e Zavatto per ridare affidabilità alla difesa. In attacco è atteso il rientro di Michael Buffa, bomber che con i suoi gol è stato il grande trascinatore della Massese nella sua scalata alla classifica e che ne rimane imprescindibile. Oltre a un paio di innesti ci vorrà anche un cambio radicale di mentalità rispetto alle ultime uscite dove le zebre hanno perso parte di quella ferocia e di quell’animus pugnandi che ne hanno contraddistinto la rinascita. Uno dei pochi dati positivi nel debacle di Castelfiorentino è stato il rientro di Tiziano Andrei che ha dimostrato di poter essere utile con il suo dinamismo e la sua vitalità ed ha segnato anche il gol dell’illusorio 1 a 2 con una bella discesa sulla fascia destra.

Gianluca Bondielli