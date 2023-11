Massese Sfida di Coppa per un posto in semifinale

La Massese si gioca oggi in gara secca sul proprio campo il passaggio alla semifinale della fase regionale della Coppa Italia d’Eccellenza. Impegno importante per i bianconeri che proprio andando avanti in questa competizione possono trovare una strada per continuare a cullare il sogno promozione che è attualmente frustrato dalla situazione di classifica occupata in campionato. Allo stadio Vitali questo pomeriggio (ore 14,30) arriva un Cecina che gli apuani hanno già affrontato in campionato pareggiando in trasferta a rete inviolate. Rispetto alla sfida vittoriosa di Montespertoli il tecnico Davide Del Nero, oltre agli infortunati Ricci e Vignali, dovrà rinunciare anche allo squalificato Brizzi. Senza di lui le chiavi del centrocampo dovrebbero essere affidate a Fortunati che dovrebbe accentrarsi nella posizione di playmaker con l’inserimento di Sidibe. Un’altra soluzione potrebbe essere l’impiego di Luca Bonini, un po’ fuori dai radar nell’ultimo periodo. Il nuovo tecnico domenica ha schierato la Massese con un inedito 3-5-2 motivato anche dalle caratteristiche del Montespertoli. Vedremo se l’assetto tattico col Cecina rimarrà lo stesso o se ci saranno delle variazioni. Anche per quanto riguarda l’undici da mandare in campo potrebbero esserci dei cambiamenti dovuti al doppio impegno ravvicinato. Di sicuro questo quarto di finale è da provare a vincere a ogni costo e in campo andrà la formazione migliore.

Gianluca Bondielli