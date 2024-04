Massese Sogno playoff. Attenzione al Montecatini

La Massese è pronta ad “azzannare“ gli ultimi 180 minuti del campionato d’Eccellenza. E’ la domenica del congedo stagionale dallo stadio “Vitali“ e l’intento della squadra bianconera è quello di salutare la propria tifoseria con una bella vittoria che potrebbe, però, non bastare per il conseguimento di un piazzamento nei playoff. Gli uomini allenati da Davide Del Nero incrociano un Valdinievole Montecatini con l’acqua alla gola per una classifica deficitaria e da cui sanno che non possono aspettarsi sconti. Alla fine dalla lista dei convocati è rimasto fuori Michael Scarf, che non ha smaltito l’infortunio, e non c’è neanche Andrea Vignali. La tanta voglia di tornare a dare una mano alla squadra della sua città, concretizzatasi nel rientro par time di Santa Croce sull’Arno, si è scontrata con una condizione fisica del capitano ancora da rivedere. Per il resto tutti disponibili per il tecnico apuano con le scelte di formazione che dovrebbero ricalcare quelle fatte per il match contro la Cuoiopelli.

Si ripartirà, dunque, dal consueto 3-5-2 con difesa tipo composta da Terigi, Zavatto e Del Pecchia. Il metronomo del centrocampo sarà Brizzi supportato dai “braccetti“ Fortunati e Cornacchia, quest’ultimo ripresosi dall’affaticamento. A tutta fascia agiranno i soliti Andrei e Marchini. La coppia d’attacco sarà formata dal bomber Michael Buffa, arrivato a quota 18 gol ed alla caccia del capocannoniere Brega che ne ha segnato uno in più, e dal suo affiatato partner Maggiari.

Gianluca Bondielli