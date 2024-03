Massese Terigi essenziale. Si lavora per recuperarlo

Si è allenato a parte per tutta la settimana ma le sensazioni circa il recupero di Leonardo Terigi per il big match di domani contro il Tuttocuoio sono positive. Lo staff sanitario sta facendo il possibile per rimettere il giocatore a disposizione del tecnico Davide Del Nero. L’importanza dell’impegno e la contestuale assenza di Matteo Zavatto, che ritornerà soltanto dopo la sosta, rendono davvero importante il rientro del difensore lucchese al centro di una difesa che sta cominciando ad imbarcare gol. Terigi del resto è un giocatore di grande esperienza che in campo sa come gestirsi e che quindi seppur non al cento per cento potrebbe in ogni caso compattare l’intero reparto. La settimana di lavoro della Massese è scivolata via tranquilla col rientro nei ranghi di Michael Buffa ed un piccolo problemino fisico per Leonardo Del Pecchia che il giocatore ha però smaltito subito.

A livello di formazione si va verso la riproposizione del “classico“ 3-5-2. In difesa con Terigi e Del Pecchia potrebbe giocare Bertonelli. A centrocampo Andrei e Marchini dovrebbero presidiare le fasce a meno che uno dei due venga arretrato nella retroguardia. Al centro i titolari dovrebbero essere Brizzi, Fortunati e Cornacchia con la coppia Buffa-Maggiari davanti. Occhio, però, a qualche mossa a sorpresa del mister zebrato che ci ha abituato a pescare dal mazzo uomini diversi a seconda della risultanza del lavoro settimanale.

Gianluca Bondielli