Massese Torna Brizzi. Andrei e Terigi in forse

Tutti a Livorno in treno. La tifoseria bianconera si sta mobilitando per far sentire il proprio calore alla Massese anche in trasferta, come peraltro è sempre accaduto. Certo l’euforia col trascorrere delle settimane è cresciuta molto di pari passo ai risultati della squadra ed è diventata sempre più palpabile. Un termometro in questo senso sono i quasi 500 spettatori presenti domenica scorsa allo stadio Vitali per la gara col Fucecchio, ripagati da un roboante 6-1. La squadra sta volando sulle ali dell’entusiasmo ma adesso l’attende un finale di stagione tostissimo con scontri diretti con quasi tutte le squadre di vertice. L’aperitivo è questa visita domenicale all’ostica Pro Livorno Sorgenti.

A livello di organico il tecnico Davide Del Nero recupererà sicuramente il proprio regista Antonio Brizzi che aveva dato forfait nell’ultima gara per una febbrata improvvisa. Si stanno ancora allenando a parte, invece, e devono essere gestiti sia Leonardo Terigi che Tiziano Andrei. Il difensore centrale lucchese, oltre ai postumi del virus influenzale che lo ha colpito, deve ancora fare i conti con diversi acciacchi e le sue condizioni vanno monitorate di giorno in giorno. Stesso discorso vale per il laterale destro che ancora non si è pienamente ristabilito da un problemino muscolare. I prossimi allenamenti dovrebbero far sciogliere le riserve al mister apuano che comunque ha avuto confortanti risposte dai sostituti.

Gianluca Bondielli