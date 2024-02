Massese travolgente: 6-1 al Fucecchio e terzo posto conquistato

MASSESE

6

FUCECCHIO

1

MASSESE: Paci, Del Pecchia, Bertonelli (76’ Berti), Zavatto, Bonini (69’ Baracchini), Marchini, Sidibe (81’ Lazzini), Fortunati, Buffa (86’ Duthil), Cornacchia, Maggiari (89’ Catola). A disp. Pierucci, Scarf, Cherubini, Del Nero. All. Del Nero.

FUCECCHIO: Del Bino, Zaccagnini, Lotti (58’ Re), Lecceti (73’ Iaia), Arapi, Ghelardoni, Mariani (46’ Pieri), Cenci, Andreotti (78’ Geniotal), Rigirozzo (61’ Agostini), Mhilli. A disp. Rocchi, Bindi, Pagni, Tassi. All. Giorgetti.

Arbitro: Pina di Como.

Marcatori: 2’ Fortunati, 17’ Maggiari, 18’ Cornacchia, 28’ e 68’ Buffa, 33’ Zaccagnini (F), 75’ Baracchini.

Note: spettatori 489; angoli 6-2; ammoniti Bonini, Buffa, Ghelardoni, Mariani; recupero 2’ e 0.

MASSA – Una Massese straripante dilaga col Fucecchio e si issa al terzo posto del girone superando in un sol colpo Zenith Prato e Perignano e portandosi a soli 3 punti dalla Cuoiopelli seconda. Partita già in ghiaccio dopo la prima tambureggiante mezz’ora con le zebre già avanti 4-0. Il match si apre col gol lampo di Fortunati che al 2’ raccoglie l’assist di Sidibe, si porta la palla sul sinistro e trafigge del Bino con un diagonale da dentro l’area. Dopo una gran respinta di piede del portiere su Buffa all’8’, la Massese raddoppia al 17’ con Maggiari che calcia sotto la traversa un pallone vagante in area dopo un’azione insistita di Buffa ben lanciato da Sidibe. Passa un minuto ed è Cornacchia, sfruttando un lavoro ancora di Buffa, ad insaccare anche lui da appena dentro l’area. All’appello manca il bomber bianconero che vi prende parte al 28’ incuneandosi in area e battendo il portiere in uscita. Il Fucecchio è annichilito ma riesce al 33’ a segnare grazie al terzino Zaccagnini che si inserisce da dietro e trova l’angolino con un tiro dal limite.

Nella ripresa un non pago Buffa sfiora più volte la doppietta personale cogliendola al 68’ girando in rete di testa un calcio d’angolo di Cornacchia. La sagra del gol è chiusa al 75’ da Baracchini che, in campo da una manciata di minuti, incrocia di destro sul palo più lontano.

Gianluca Bondielli