Massese Tutto da definire. Patron Gerini naviga a vista

Di questi tempi a maggio la Massese aveva già confermato management e staff tecnico e si stava già concentrando sul mercato della prima squadra con idee chiare sui giocatori da provare a prendere. A distanza di un anno la situazione è sicuramente molto meno definita. A meno di colpi di scena al timone rimarrà ancora Antonio Gerini a cui, pur al netto di una gestione insoddisfacente dal punto di vista dei risultati, bisogna dar atto di essersi preso la “patata bollente“ due anni fa e di continuare a tener viva la Massese anche se in acque piuttosto agitate. All’orizzonte non sembra ergersi nessun “salvatore della patria“ e di questo al comandante si può imputare ben poco. Non resta, quindi, che continuare a navigare a vista.

La società sembra che aspetti qualche garanzia dal comune ma in ogni caso dovrà necessariamente iniziare a programmare il futuro a breve termine. C’è un progetto tecnico da riaprire e bisognerà farlo con un nuovo allenatore perché il rapporto con Davide Del Nero è giunto al capolinea. La sensazione è che anche la rosa della squadra andrà incontro ad un’ampia rivisitazione. Più che il valore in sé dei giocatori, molti dei quali con trascorsi di tutto rispetto, ha fatto difetto piuttosto la personalità di un gruppo che ha avuto innegabilmente le sue colpe nei travagliati e ripetuti cambi di guide tecniche. Certo ci sono elementi che starebbero bene con la maglia bianconera anche il prossimo anno ma sono anche quelli che hanno più estimatori in giro.

Gianluca Bondielli