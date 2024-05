Massese, una chiusura da dimenticare

FRATRES PERIGNANO

MASSESE

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Petri (43’ st. Guarente), Baggiani (36’ pt. Ceccanti), Acosta, Mancini, Porcellini (9’ st. Zefi), Ficarra, Rosi (30’ st. Martinelli), Arvia (11’ st. Taraj), Sciapi. All. Cristiani.

MASSESE: Pierucci, Bertonelli (9’ st. Berti), Marchini, Zavatto, Bonini, Sidibe, Lazzini (9’ st. Dutilh), Fortunati (1’ st. Cornacchia), Buffa, Cherubini, Baracchini (27’ st. Maggiari). All. Del Nero.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Marcatori: 24’ pt, 8’st. e 35’ st. Sciapi, 34’ st. Taraj.

PERIGNANO – Netta vittoria dei Fratres Perignano sulla Massese al termine di una partita che per tutto il primo tempo è stata abbastanza equilibrata. Ai fini della classifica entrambe le squadre non avevano più niente da dire, fuori dai playoff e dalla zona pericolosa. Lo spettacolo non è mancato, grazie aoprattutto alla squadra di casa, tanto meno i gol, ben quattro. La classica ciliegina sulla torta l’ha aggiunta Sciapi che, con il tris odierno, si è guadagnato il titolo di capocannoniere del girone A di Eccellenza con 23 reti, mentre Buffa, rimasto a secco, si è fermato alla comunque lusinghiera quota di 19 gol. Per la Massese una partita decisamente da dimenticare, da squadra già mentalmente in vacanza, anche se il punteggio è troppo severo per quanto visto in campo.

Eppure partono bene gli apuani e nei primi minuti Bonini impegna la retroguardia del Perignano, a cui risponde immediatamente Rosi con la parata di Pierucci. Al 24’ Sciapi rompe gli equilibri e sblocca la partita andando in gol. Sul finale di tempo, Sul finale di tempo è proprio Buffa a mettersi in evidenza. Con un abile colpo di testa cerca di superare Colucci, ma il portiere dei Fratres non si fa sorprendere e con il guantone riesce a mettere la palla in angolo. Ma l’occasione migliore è della squadra di casa con Rosi che, in azione di contropiede, fa tutto bene ma poi fallisce clamorosamente.

In avvio di ripresa, all’8’, Sciapi da quasi metà campo realizza il raddoppio sorprendendo Pierucci fuori dai pali. Un gran gol che di fatto chiude il match. Al 34’ un cross di Gemignani trova pronto all’appuntamento Taraj che realizza il terzo gol dei Fratres. A dieci minuti dal termine, al 35’, c’è tempo anche tempo per il terzo gol personale di Sciapi.

Pietro Mattonai