Massese Vignali stop, torna Del Pecchia. Tazzioli prova a reinventare l’attacco

Si è operato al piede come da programma questo martedì Andrea Vignali. Il capitano della Massese da tempo giocava menomato e questo piccolo intervento si è reso necessario per farlo tornare in piena efficienza. I tempi di recupero non sembrano così lunghi ma le sue condizioni andranno monitorate giorno per giorno. "Ormai erano due mesi e mezzo che mi trascinavo dietro questo problema – ha spiegato il fantasista della Massese –. E’ nato da una semplice vescica che poi ha fatto infezione. Avrei dovuto fermarmi prima e invece ho commesso l’errore di giocarci sopra. Adesso ho una serie di punti sotto il tallone che mi tirano. E’ un punto del piede un po’ delicato perché è quello che solitamente poggia sul terreno. Mi ci vorrà una decina di giorni prima di togliere i punti. Nel giro di due o tre settimane credo di poter tornare a disposizione ma solo col passare di giorni avremo un’idea più precisa della tempistica. Mi dispiace enormemente lasciare la squadra in un momento così delicato e conto di tornare quanto prima a dare il mio contributo".

Chi dovrebbe tornare fra gli arruolabili è Leonardo Del Pecchia. Il difensore centrale, classe 2004, che aveva saltato l’ultima sfida con la Pro Livorno, ha approfittato della sosta forzata del campionato per risolvere il proprio guaio fisico e già martedì si è riallenato con la squadra. In vista del match interno contro il Castelfiorentino United il tecnico Fabrizio Tazzioli sta lavorando su nuove soluzioni tattiche per cercare di far fronte alla partenza dell’unico centravanti che aveva in rosa. L’idea è quella di far assimilare ai ragazzi almeno due o tre moduli in modo da poter variare assetto a gara in corso a seconda delle necessità che si verificheranno. Un’opzione è sicuramente quella di puntare su di un centrocampo più folto che possa da un lato fornire più copertura e dall’altro garantire più incursioni. Senza Vignali, il giocatore in grado per caratteristiche di fungere da rifinitore è sicuramente Cornacchia mentre uno degli attaccanti esterni (Baracchini, Bracci e Catola) andrà riciclato come prima punta. Andrei potrebbe essere nuovamente alzato a centrocampo dove ha dimostrato di disimpegnarsi meglio viste le sue doti di corsa e di spinta. Per aver ragione del Castelfiorentino la Massese dovrà giocare soprattutto di squadra visto che le mancano individualità importanti.

