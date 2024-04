Massese Voglia di riscatto. Nel mirino il Montespertoli

Matteo Zavatto continua nel suo percorso di lavoro differenziato che dovrebbe portarlo a tornare arruolabile domenica nel delicato match interno contro il Montespertoli. Il recupero del centrale spezzino diventa fondamentale per ridare esperienza ad una difesa che sarà orfana dell’altro “vecchio“ Terigi, squalificato per un turno per somma di ammonizioni. Con Zavatto dietro ci sarà di nuovo anche Del Pecchia e il tecnico Davide Del Nero potrà, quindi, proporre quella difesa a tre che è stata il marchio di fabbrica della rimonta bianconera. Ha ripreso a fare qualcosa sul campo anche Salif Sidibe ma è prematuro uno suo reintegro in gruppo. Purtroppo c’è da registrare l’ennesima tegola per Andrea Vignali che ha accusato una nuova infiammazione al tallone. A questo punto la sfortunata stagione del capitano della Massese potrebbe ritenersi conclusa così come quella dell’altro infortunato di lunga data Andrea Ricci. Aver dovuto far a meno per quasi tutta la stagione di due giocatori così importanti è sicuramente un attenuante di cui tenere conto nel giudizio complessivo di un’annata vissuta sinora tra alti e bassi. I bassi sono arrivati all’inizio con una partenza non da Massese che è culminata in un penultimo posto provvisorio.

Gli alti sono coincisi con l’avvento di mister Del Nero che è riuscito a portare la squadra sino al terzo posto quando eravamo alla 22° giornata. Il resto è storia recente col solo punticino fatto negli ultimi 4 turni che rischia di precludere la partecipazione ai playoff.