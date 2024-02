Massese Zebre a Livorno. Spazio a Catola in attacco

Trasferta delicata per la Massese in casa di una Pro Livorno Sorgenti che nel girone di ritorno ha cambiato completamente il ruolino di marcia interno. Da gennaio in poi, infatti, i biancoverdi hanno vinto tutte e quattro le partite casalinghe disputate contro Lanciotto, Camaiore, Fucecchio e Zenith Prato. Un cambio di rotta totale visto che nel girone d’andata il rendimento tra le mura amiche della formazione labronica era stato a dir poco disastroso: 6 sconfitte e un solo pareggio. La Massese per questa sfida oltre agli squalificati Del Pecchia e Bennati ed agli infortunati di lungo corso Ricci, Vignali e Bertuccelli, rinuncerà anche a Terigi ed Andrei. Come anticipato in questi giorni, l’orientamento dello staff tecnico e sanitario è stato quello di non rischiare i due giocatori per averli pronti per le prossime partite. In ogni caso i convocati in casa bianconera sono 21 e tra di loro sono stati inseriti i tre juniores Davide Lazzini, Leonardo Lenzoni ed Alessandro Corbani. L’assenza di Del Pecchia è doppiamente pesante perché oltre a privare la difesa di un titolare impone anche di cercare una nuova quota classe 2004. Le opzioni più probabili, perché già praticate, sono essenzialmente due: rilanciare Matteo Catola (2005) in attacco al posto di Maggiari al fianco di Buffa o trovare spazio in mezzo al campo al rientrante Cherubini (2004). In difesa sarà confermato Bertonelli vicino a Zavatto con l’aggiunta di Scarf o l’arretramento di Marchini.

Gianluca Bondielli