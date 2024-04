Match chiave. "Serve una super. Sangiustese contro il K Sport»

"Sarà l’ennesima partita fondamentale per noi". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, parla della sfida casalinga delle 16.30 contro la K Sport Montecchio Gallo. "I pesaresi - aggiunge il tecnico – costituiscono una squadra molto forte e mi meraviglio che non siano tra le prime cinque, ma hanno ancora una speranza essendo a 5 punti dall’ultimo piazzamento utile quando mancano due partite alla fine, perciò verranno qua per giocarsela a viso aperto". È stata una settimana di intenso lavoro. "I ragazzi – osserva Giandomenico – si sono allenati con bene per questo appuntamento. Dobbiamo farci trovare pronti. Sappiamo che prima di tutto dobbiamo conquistare i playout, che per noi ora sono l’obiettivo primario, e se è possibile anche la possibilità di giocare in casa. Turno dopo turno il campionato ha dimostrato che non c’è niente di scontato, anzi ancora i giochi sono aperti in testa e in coda. Comunque sono convinto che faremo una super partita e poi vedremo cosa dirà il campo".