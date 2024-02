Match clou a Santa Maria

Un nuovo fine settimana di calcio amatoriale è ormai alle porte. Quattro, stavolta, gli anticipi che apriranno stasera il nuovo turno del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Tra questi il più ’attraente’ è senza dubbio quello di San Donato di San Miniato tra il Real Isola e il Gavena, due delle tre capolista insieme alla Ferruzza del girone A di Serie A1. Match per la verità che non mette in palio punti particolarmente pesanti visto che entrambe sono ormai ad un passo dalla matematica qualificazione alle finali ’scudetti’, al pari degli stessi bianconeri fucecchiesi e del Vitolini. In tal senso molto più importante il big-match di lunedì sera tra Computer Gross e Rosselli, rispettivamente seconda e quarta forza del raggruppamento B della massima categoria. Scendendo in A2, invece, gli incontri più significativi sono senza dubbio quelli del girone E Botteghe-Vinci e Monterappoli-Martignana. Nel primo caso le due compagini sono separate appena da un punto in classifica in piena zona play-off, nell’altro il Monterappoli ha una delle ultime chance per poter sperare ancora in una qualificazione alla seconda fase per la promozione, mentre il Martignana può ancora sognare il sorpasso al 4 Mori con conseguente salto diretto in A1. Ecco il programma completo.

Serie A1, girone A – Stasera: Real Isola-Gavena (21. San Donato); Corniola-Ferruzza (21.15, Pagnana). Domani: Le Cerbaie-Limitese (14.30, Stabbia). Domenica: Scalese-Castelnuovo (10.30, La Scala). Lunedì: Certaldo-Vitolini (21.30, Certaldo sussidiario); Piaggione Villanova-Sovigliana (21.30, Sovigliana).

Girone B – Stasera: Castelfiorentino-Cerreto Guidi (21.15, Cambiano). Domani: Fibbiana-La Serra (14.30, Turbone); Casotti-Balconevisi (15, San Romano). Lunedì: Computer Gross-Rosselli (21, Santa Maria); Bassa-Casa Culturale (21.15, Monteboro); Montespertoli-Stabbia (21.30, Baccaiano).

Serie A2, girone C – Stasera: Casenuove Gambassi-Molinese (21.15, Gambassi). Domani: San Pancrazio-San Casciano (14.30, San Pancrazio); Team Arcogas-Pitti Shoes (15, Vinci). Lunedì: Borgano-Brusciana (21.15, San Baronto); Malmantile-Sciano (21.30, Montelupo Graziani).

Girone D – Domani: Spicchiese-Massarella (14, Petroio); Real Pavo Furiati-Boccaccio (14.30, Sambuca val di Pesa); San Quirico-Strettoio Pub (14.30, San Quirico); Valdorme-Catenese (14.45, Pozzale). Lunedì: Ponte a Elsa-Ortimino (21.30, Ponte a Elsa).

Girone E – Domani: Unione Valdelsa-Mastromarco (14.15, Fontanella); Botteghe-Vinci (14.30, Le Botteghe). Domenica: YBPD United-4 Mori (10.30, Pozzale). Lunedì: Monterappoli-Martignana (21.15, Pozzale). Riposa: Cambiano United.