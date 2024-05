Match spettacolo

FRATRES PERIGNANO

4

MASSESE

0

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Gemignani, Petri (43’ st Guarente), Baggiani (36’ Ceccanti), Acosta, Mancini, Porcellini (9’ st Zefi), Ficarra, Rosi (30’ st Martinelli), Arvia (11’ st Taraj), Sciapi. All. Cristiani.

MASSESE: Pierucci, Bertonelli (9’ st Berti), Marchini, Zavatto, Bonini, Sidibe, Lazzini (9’ st Dutilh), Fortunati (1’ st Cornacchia), Buffa, Cherubini, Baracchini (27’st Maggiari). All. Del Nero.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

Marcatori: 24’pt, 8’st e 35’st Sciapi, 34’st Taraj.

Perignano – Netta vittoria dei Fratres Perignano sulla Massese al termine di una partita che per tutto il primo tempo è stata abbastanza equilibrata. Ai fini della classifica entrambe le squadre non avevano più niente da dire in quanto avevano già raggiunto la quota salvezza ma lo spettacolo non è mancato, tantomeno i gol realizzati dalla squadra di casa. La classica ciliegina sulla torta l’ha aggiunta Sciapi che, con il tris odierno, si è guadagnato il titolo di capocannoniere del girone A di Eccellenza. Partono bene gli ospiti e nei primi minuti Bonini impegna la retroguardia della squadra locale, a cui risponde immediatamente Rosi con la parata di Pierucci. Al 24’ Sciapi rompe gli equilibri e sblocca la partita andando in gol. Sul finale di tempo, prima è Baggiani ad impegnare il portiere ospite e sull’altro fronte invece è Buffa a mettersi in evidenza, con Colucci non si fa sorprendere. L’occasione migliore per andare al raddoppio per i Fratres è di Rosi che al 40’, in azione di contropiede, fa tutto bene ma poi fallisce clamorosamente. In avvio di ripresa all’8’ minuto Sciapi sorprende il portiere ospite e da quasi metà campo realizza il raddoppio sorprendendo Pierucci fuori dai pali. Al 34’ un cross di Gemignani trova pronto all’appuntamento Taraj che realizza il terzo gol dei Fratres. A dieci minuti dal termine, al 35’, c’è tempo anche tempo per il terzo gol personale di Sciapi che con questa rete diventa il capocannoniere del girone.

Pietro Mattonai