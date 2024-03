Matta e Selleri: è un Progresso da favola. Il Corticella conferma l’allergia ai derby

E’ del Progresso di Matteo Vullo il derby prepasquale con il Corticella di Alessandro Miramari. Ribaltando quelli che potevano essere i pronostici, i rossoblù si sono imposti 2-0 alzando le quotazioni salvezza. Per i biancazzurri bolognesi continua, invece, la maledizione derby visto che, nelle quattro gare con Mezzolara e Progresso, sono arrivate tre sconfitte e una sola vittoria. Quartultimi a quota 32 a parimerito con la Pistoiese (da considerare davanti visti gli scontri diretti a favore), se il campionato finisse oggi Selleri e compagni si giocherebbero la permanenza in categoria attraverso il playout sul campo degli orange toscani mentre la band di Miramari resta in corsa per i playoff, nonostante il ko, visti i soli due punti di svantaggio dalla quinta Victor San Marino.

Ma venendo alla cronaca del match, il team di Castel Maggiore parte forte e, al 17’, riesce a portarsi in vantaggio: su un cross di Corzani, Matta è bravo a superare di testa un incerto Martelli in uscita. Poco prima della mezz’ora, gli ospiti vanno vicini al pareggio con un calcio di punizione dal limite dello specialista Menarini di poco alto sopra la traversa e, al 36’, serve un doppio miracolo dell’estremo difensore locale Cheli per impedire a due conclusioni ravvicinate di Alboni di gonfiare la rete. Al 42’, sul fronte opposto, è Matta che si presenta tutto solo davanti al portiere avversario facendosi però ipnotizzare. Ad inizio ripresa, il Corticella rientra in campo con il chiaro intento di agguantare il pari e, al 3’, Trombetta calcia alto sugli sviluppi di un corner battuto da Menarini.

I biancazzurri premono forte, ma a trovare il raddoppio, al 21’, sono i padroni di casa: è Selleri, su assist di Pinelli, a superare Martelli con un pallonetto. Quattro minuti più tardi, Trombetta non inquadra lo specchio e, in pieno recupero, Dalmonte va vicinissimo al tris.