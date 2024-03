Mawuli è una piovra. Sicurezza Trombini. Gaddini in giornata

TROMBINI 6,5 Nulla può sulla prodezza di Borsoi. Attento e decisivo in altre circostanze.

DONATI 6 Nel primo tempo spinge forte ed è attento nelle diagonali difensive.

LAZZARINI 6 Fatica con Gambale e Njambé quando attaccano la profondità.

CHIOSA 6,5 Il suo secondo gol consecutivo mette sui binari giusti una gara iniziata in salita.

MONTINI 6 Volpicelli, brutto cliente, lo costringe a qualche errore di troppo. Chiude la sfida in crescendo.

DAMIANI 6 In mezzo è lotta su ogni palla. Se la cava benino, ma un’ammonizione severa convince Indiani a sostituirlo anzitempo (46’ FOGLIA 6,5 Entra col piglio giusto, alzando la diga e gestendo palla con raziocinio).

MAWULI 6,5 Il solito polpo che agguanta palloni e avversari, anche se talvolta finisce nella rete degli abruzzesi. PATTARELLO 8 Firma due gol diversi dal solito repertorio. Sale a quota 8 gol (73’ RENZI 5,5 Stavolta da esterno alto va così così: confusionario e falloso).

GUCCIONE 6,5 Tutti i calci piazzati sono roba sua e si traducono in pericoli per gli avversari. Mezzo voto in meno per il rigore sbagliato (Dall’85’ SETTEMBRINI sv). GADDINI 6,5 Il suo destro forte e teso ormai è un fattore: suo il tiro-cross che porta al gol di Chiosa (59’ CATANESE 6 Migliore di altre volte il suo ingresso. Il primo gol in amaranto però gli resta in canna).

GUCCI 6,5 Si vede poco per un’ora, poi di testa lancia Pattarello che va a prendersi il rigore che origina il tris (85’ SEBASTIANI sv).