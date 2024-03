Mawuli scatenato. Bene Gaddini,. Donati e Pattarello

TROMBINI 7. Nell’ultima mezz’ora tiene a galla i suoi con almeno tre interventi decisivi su Pucciarelli.

DONATI 6,5. In fase difensiva è attento e in proiezione offensiva spinge con costanza. Suo il cross che origina il raddoppio. Cala sul finire di gara.

LAZZARINI 6,5. Altra prova positiva per lui nel cuore della difesa. CHIOSA 7. Dietro è sempre al posto giusto al momento giusto. Davanti, incorna di testa la punizione di Gaddini. COCCIA 6. La falcata sta tornando quella dei tempi belli. Con Gaddini c’è intesa a sinistra. Esce stremato (67’ MONTINI 6. Nel finale contribuisce a blindare il successo). MAWULI 7. Parte un po’ contratto, ma sale di tono col passare dei minuti. Più presente del solito negli ultimi sedici metri, con inserimenti in area e tiri da fuori.

DAMIANI 6. Meno dominante di altre volte, ma comunque prezioso nella doppia fase. PATTARELLO 6,5. Deve essere più cinico: a destra è un rullo ma difetta di precisione nell’ultima giocata. (75’ SETTEMBRINI 5,5. Gestisce male un paio di palloni).

GUCCIONE 8. Con il suo mancino incanta per oltre un’ora, entrando in tutte le azioni pericolose dell’Arezzo e trovando il gol del raddoppio (84’ RISALITI sv).

GADDINI 6,5 Sua la punizione tesa in area per il gol di Chiosa. Buona intesa con Coccia (67’ CATANESE 5,5. Entra e sparacchia fuori un tentativo di cross. Non è totalmente inserito nei meccanismi di squadra). GUCCI 6. Solito lavoro sporco per la squadra. Vorrebbe il gol dell’ex ma gli resta in canna.

L.A.