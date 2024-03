"MAZZOLA E AUDAX RUFINA PAREGGIANO SENZA SBLOCCARE IL RISULTATO"

MAZZOLA

0

AUDAX RUFINA

0

MAZZOLA: Florindi, Nassi, Gianneschi, Bonechi L. (64’ Begnardi), Fabbrini, Bonechi N., Silvestri (59’ Burato), Cruciani, Bartolini, Baroni, Cavallini (76’ Leonardi).

Panchina: Cefariello, Simi, De Luca, Tozzi, Landozzi. Allenatore Argilli.

AUDAX RUFINA: Valoriani, Sequi, Bianchi, Maccari, Grazzini, Galantini, Sitzia, Liepa, Di Vico (63’ Campagna), Tanini (92’ Falugiani), Falcini (87’ Celli).

Panchina: Lanzini, Ballini, Castri, Ferretti, Poggiali, Somigli. Allenatore Diotaiuti.

Arbitro Mascelloni di Grosseto (Dell’Agnello – Santaera).

Note – Ammoniti: Gianneschi, Bonechi N., Burato, Fabbrini, Galantini, Bianchi. Recupero: 2’ e 5’.

SIENA – Il Mazzola non riesce a sfondare il muro dell’Audax Rufina. La prima vera conclusione verso lo specchio della porta arriva al 15’, Nassi scambia con Cruciani e cerca il bolide, Valoriani blocca. La Rufina risponde dopo due minuti, contropiede di Tanini che riesce a servire Di Vico, tiro respinto da Bonechi appena dentro l’area di rigore. Gli ospiti si vedono tra il 22’ e 24’, due conclusione dalla distanza di Sitzia e Tanini non impensieriscono Florindi. Al 30’ occasione per il Mazzola: Nassi crossa alla ricerca di Bartolini, la respinta è preda di Gianneschi per il tiro a botta sicura, Valoriani si supera. Il secondo tempo stenta a decollare e le squadre si annullano.