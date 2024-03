Mc e il ds Fazio si salutano. Separazione dopo sei anni

Giuseppe Fazio e il Modena Cavezzo si sono detti addio. A pochi giorni dalla salvezza in A2 Elite conquistata con 3 turni di anticipo (oggi il campionato è in sosta) il direttore sportivo protagonista della grande scalata e la società gialloblù hanno annunciato la separazione a fine stagione, dopo 6 anni di felice matrimonio sportivo. "Ci teniamo a ringraziare un uomo, ancor prima che un membro della nostra realtà – il saluto del Modena Cavezzo - che si è speso in prima persona in questi anni per noi, mettendo la faccia più e più volte anche in situazioni tutt’altro che felici. Tutto il resto, francamente, è riscontrabile in ciò che siamo diventati". Fazio era arrivato da giocatore nel 2017 nell’Atletic River guidato dal presidente gialloblù Nicola Diana vincendo subito la D. L’estate successiva, tramite il titolo della Montanari, la squadra diventò Modena Calcio a 5 partendo dalla C1, poi in 6 anni la scalata con 3 promozioni fino al secondo gradino del futsal nazionale. "È stata una decisione sofferta – racconta Fazio – ma dopo 6 anni ho ritenuto il mio ciclo concluso. Ma col Modena Cavezzo rimane un rapporto fantastico, mi sento tutti i giorni col presidente Diana e la nostra amicizia va oltre al futsal. Il futuro? Ho ricevuto alcune chiamate da fuori regione, ma non sono interessato. Ora voglio rifiatare un attimo, anche per dedicarmi alla famiglia e al lavoro".

Regionali. Con la C1 che ha spostato a sabato 6 aprile l’ultima giornata, la C2 e la D già finite (non ci sono modenesi fra playoff e playout), oggi la Pro Patria gioca i quarti della Coppa di C2 alle 16 a San Felice ospitando i forlivesi del Bertinoro (gara secca, in caso di parità subito rigori). Le altre 3 sfide si giocano il 20 aprile: Emilia Futsal-Gatteo, Molinella-Fossolo ed Erba-Ponte Rodoni.

Davide Setti