Meda si aggrappa a ogni punto

Non si fanno male Meda e Vergiatese nel recupero di Eccellenza di mercoledì sera in provincia di Varese. Risultato, lo 0-0, sostanzialmente giusto perché frutto di un tempo per uno. Il primo a favore dei padroni di casa, il secondo dei bianconeri di mister Cairoli vicini al gol con il tap in di Crea dopo il tiro di De Vincenzi. Poi poco altro da segnalare tra due squadre impegnate nella lotta playout, il Meda anche per non retrocedere. Che dopo il punto strappato a Vergiate risale al terz’ultimo posto e, finisse adesso il campionato, giocherebbe i playout opposto alla Castanese. Ma ci sono ancora cinque partite da giocare e con 15 punti in palio tutto è davvero possibile. Dopo la pausa di Pasqua tornerà a disposizione a centrocampo lo squalificato Laribi e in attacco l’infortunato Mazzini - che mercoledì era seduto in panchina - due iniezioni in termini di esperienza non da poco e assai utili per il raggiungimento dell’obiettivo.

Ro.San.