"Medicina Fossatone e Tropical Coriano 1-1: Nona Giornata di Andata nel Campionato di Eccellenza"

Si è aperta ieri con l’anticipo tra Medicina Fossatone e Tropical Coriano la nona giornata di andata del campionato di Eccellenza. La sfida è terminata 1-1, con i padroni di casa guidati da Giangiacomo Geraci che, in vantaggio grazie a un rigore di Mascanzoni, sono stati raggiunti nel finale. Questo nono turno sarà completato oggi con fischio d’inizio alle 14,30. Nel girone A, lo Zola Predosa di Nicola Zecchi farà visita al Fabbrico mentre il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti è atteso dalla sfida salvezza interna contro la Fidentina.

Nel gruppo B, quello che ha già visto scendere in campo il Medicina, il Granamica di Davide Marchini, in testa alla classifica con quattro lunghezze di vantaggio sul Sasso Marconi, farà visita al Gambettola mentre la seconda della classe guidata da Fabio Malaguti sarà di scena a Massa Lombarda. Match esterno per il Castenaso di Sergio Fancelli, impegnato sul terreno della Vis Novafeltria, mentre il fanalino di coda Bentivoglio ospiterà il Sant’Agostino.