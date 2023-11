Meeting a San Giustino. Gli allenatori a scuola con il Settore tecnico

Importante appuntamento fissato per martedì 21 novembre a San Giustino. Un pomeriggio gratuito, di studio e lavoro, organizzato dall’AssoAllenatori umbra, presieduta da Renato Frizza, in collaborazione con la Virtus Sangiustino. A coordinare l’incontro sarà Antonio Galasso, docente del Settore Tecnico Figc. Prima parte teorica, seconda parte, pratica, sul campo. E intanto torna l’Almanacco del Calcio Umbro. L’edizione 2023-2024, curata da Antonio Palazzetti, con la prefazione di Massimo Boccucci, è finalmente disponibile nella sua nuova versione, più avvincente che mai, con il patrocinio del Comitato Regionale Umbro della Lega Nazionale Dilettanti. Scopri le squadre ed i protagonisti. Ternana, Perugia, Gubbio, le tre umbre di serie D e tutti i campionati dilettantistici, Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria, con un focus sui campionati giovanili. Tutte le rose e le foto delle squadre. Un manuale imperdibile per tutti gli addetti ai lavori e appassionati ma anche un’idea regalo per Natale. L’Almanacco del Calcio Umbro Edizione 2023-2024 è disponibile in esclusiva su e-commerce su umbriacalcio.it al prezzo di 20 euro più 6 euro di spese di spedizione.