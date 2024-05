Memorial di calcio giovanile dedicato a Nardin. Si entra nel vivo dopo le fasi eliminatorie

Dopo le fasi eliminatorie e le qualificazioni, sta per entrare nel vivo la terza edizione del memorial di calcio giovanile Aldo Nardin, riservato alla categoria Pulcini (classe 2013 per i club dilettantistici e 2014 per quelli professionisti). Sarà l’impianto della Chiassa Superiore, sabato 25 maggio, ad ospitare la manifestazione. L’organizzazione è della Chiassa Sporting Club con i fratelli Amedeo e Guido Carboni e Luca Ghinassi in prima fila, oltre a Tommaso, il figlio dell’indimenticato Aldo Nardin, a cui è intitolato il torneo. Portiere di Arezzo, Varese, Napoli, Ternana, Lecce, Lazio, Foggia, fra serie A, B e C, poi tecnico e allenatore dei portieri. Nove le squadre partecipanti. Nel girone A ci saranno Lazio, Spezia e Sassuolo, nel girone B Roma, Empoli e Ternana, nel C Chiassa e le due vincenti dalle qualificazioni, Olmoponte Santa Firmina e Montevarchi. Prime partite alle 10.

A inaugurare il torneo la sfida Roma-Empoli e Chiassa-Olmoponte Santa Firmina, chiusura con la finale attorno alle ore 17. Le prime due edizioni sono state vinte dalla Lazio. Si annuncia tanto pubblico.