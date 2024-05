Memorial Nicoletti, si parte. Quaranta squadre pronte a sfidarsi

di Loriano Zannoni

Quaranta squadre, 700 mini atleti e tanta voglia di competere e divertirsi. È il ‘Memorial Walter Nicoletti’, che animerà il Mazzola di Santarcangelo da giovedì a domenica nel segno di un istruttore e un personaggio indimenticabile. Per la città clementina e non solo. Il celebre baffo di Walter Nicoletti campeggia nel logo del torneo, la sua figura ha rivestito un’importanza unica nello sport locale. Calcio, ma non solo.

È per questo che il torneo, organizzato dallo Young Santarcangelo, non può che essere dedicato a lui. "Il primo tassello del progetto Young è questo Memorial – dice il presidente Nelson Nicolini –. Vogliamo ricordare Walter nel modo giusto: oltre a essere stato un educatore, un allenatore e tanto altro, è per sempre un amico. L’auspicio è che questo torneo possa, oltre a portare competizione, sia soprattutto un momento di festa e ritrovo per le famiglie". Giovedì la sfilata con le 24 squadre Esordienti (annata 2012) e le 16 Pulcini (2014), venerdì l’inizio delle gare e domenica la conclusione. Saranno 800 le presenze totali singole tra piccoli calciatori e addetti ai lavori, con 1.500 persone al giorno previste allo stadio.

Dalle 32 squadre della precedente edizione si è passati a 40, con la presenza di società professionistiche come Atalanta, Fiorentina, Verona, Empoli, Inter e Dinamo Zagabria. Complicato definire una sola favorita, anche perché sono diversi i settori giovanili di grande qualità presenti.

Il ricordo di Walter Nicoletti, alla conferenza di presentazione del torneo, è affidato ai figli Linda e Luca. "Grazie per aver fatto crescere questa manifestazione. Che sia fonte d’ispirazione", ha detto Linda. "Parecchie generazioni sono cresciute sotto la guida di mio padre – ha aggiunto Luca Nicoletti – e sono contento che il Memorial si svoglia proprio qui, a Santarcangelo". Il Memorial, nato tre anni fa con la partecipazione di 16 squadre, propone quattro gironi per i Pulcini e altrettanti per gli Esordienti. Alle 16.40 di domenica l’ultimo atto con la finalissima degli Esordienti, a seguire le premiazioni.

"Con i miei compagni di viaggio e i collaboratori – prosegue Nicolini – stiamo proseguendo sul percorso tracciato e il Memorial Walter Nicoletti ne è l’ulteriore conferma. Questo Torneo vuole essere un omaggio a un santarcangiolese vero, che si è sempre contraddistinto nel panorama calcistico nazionale per l’integrità della persona oltre alle indiscutibili doti di allenatore e istruttore".