Memorial Sassi 2024, Calcio giovanile e solidarietà in campo, partite emozionanti e significative

Prime partite e primi gol, ieri, per la trentunesima edizione del Memorial Sassi, tradizionale appuntamento dedicato al calcio giovanile (e alla solidarietà, aspetto sempre di grande importanza) che sino a lunedì 1 aprile vedrà 64 squadre affrontarsi in 113 partite delle categorie Under 11, Under 13, Under 15 e Under 17.

Ieri sui venti campi designati dall’organizzazione si è disputato il primo turno di qualificazione di tutte le categorie, con molte sfide interessanti tra le quali Sassuolo-Soukay, Modena-Piacenza e Dinamo Kiev-Virtus Castelfranco, solo per citarne alcune, davanti a una buona presenza di pubblico, soprattutto per le sfide Under 15 e Under 17. Oggi si disputeranno le gare del secondo turno per tutte le categoria e, per l’Under 11 e 13, anche il terzo turno.

La giornata odierna, tuttavia, sarà anche una delle più significative dell’edizione 2024: dalle 9.30 infatti si disputerà anche l’intero torneo Under 15 femminile, al quale sono iscritte le formazioni di Bologna, Modena, Parma e Sassuolo. Il torneo, a girone unico, vedrà giocarsi tutti gli incontri previsti e le squadre vincitrici saranno premiate indicativamente alle 16.

Formalmente, del resto, oggi è il giorno dell’inaugurazione del torneo. Tutte le squadre presenti (sono ben sei le nazioni rappresentate all’evento: oltre all’Italia, sono iscritte squadre di Croazia, Danimarca, Svizzera, Ucraina e Giappone) si ritroveranno in Piazza Libertà a Maranello, dove dalle 20.30 alle 20.45 sfileranno nella parata della cerimonia di apertura. Dopo la consegna dei premi solidarietà e il giuramento degli atleti, alle 21 allo stadio Dino Ferrari di Maranello scenderanno in campo il Modena e la Dinamo Kiev (categoria Under 17) in quella che, ufficialmente, sarà la sfida inaugurale dell’edizione 2024. Una partita ad alto impatto simbolico, considerando il perdurare del conflitto russo-ucraino che ha riportato, dopo anni, la guerra al centro dell’Europa. Tra l’altro proprio il calcio, se non altro, sta dando all’Ucraina più di una soddisfazione e la possibilità di veicolare i propri messaggi di pace, considerando anche la recente qualificazione della nazionale del ct Rebrov al prossimo Europeo. Domani, 31 maggio, si disputeranno le semifinali di tutte le categorie e i primi due turni del girone finale Under 11, mentre lunedì 1 aprile il torneo si chiuderà con le finali e le premiazioni.

