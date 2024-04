Mercatellese alla svolta

In Prima categoria oggi sono in programma cinque anticipi valevoli per la terzultima giornata del girone di ritorno. Si gioca su tutti i campi alle ore 16. Questo il programma.

Mercatellese-San Costanzo. La partita viene presentata dal dirigente di lungo corso della Mercatellese Beppe Ugolini: "Partita fondamentale per la Mercatellese, dove, se si vogliono evitare i play out c’è solo un risultato positivo; la vittoria. Noi ci crediamo fortemente confortati dal fatto che le ultime prestazioni sono state positive, la squadra sta giocando un buon calcio, non sempre accompagnato da quel pizzico di fortuna che a volte può fare la differenza, nota positiva siamo al completo, tutti disponibili". Arbitro Andrea Eletto di Macerata.

Maior-Audax Calcio Piobbico. Senza il bomber Valenti squalificato l’Audax va a Villanova di Montemaggiore per un match di sicuro interesse. Il Piobbico cerca i punti della tranquillità e stare alla larga dai playout, la Maior ha necessità di punti per la salvezza o il miglior posto possibile nei playout. Arbitro Mattia Dovesi di Ancona.

Osteria Nuova-Falco Acqualagna. La quinta ospita la sesta in classifica per una gara di sicuro interesse. Un dato comunque è certo: non ci sarà posto per i playoff, perché il distacco da chi arriverà secondo alla quinta posizione è superiore a 9 punti. Arbitro Francesco Nicoletti di Macerata.

Real Altofoglia-Peglio. Gara importante in chiave salvezza per i padroni di casa. "Dobbiamo cercare solo un risultato, quello della vittoria – dice l’allacciante del Real Altofoglia Alessio Brugnettini – sarà una partita decisiva per noi, in settimana ci siamo preparati molto bene per questo importante match". Arbitro Mattia Biagini di Pesaro.

Usav Pisaurum-Santa Veneranda. Derby dei ‘poveri’ in fatto di classifica. L’Usav infatti è penultima con 23 punti e gli ‘Orange’ sono ultimi a quota 21. Finire il campionato in ultima posizione significherebbe retrocedere e questo nessuna delle due lo vuole. Arbitro Francesco Giorgini di Jesi.

Le partite in programma domani (ore 16,30): Avis Montecalvo- Athletico Tavullia, arbitro Ciro Santoro di Pesaro. Pesaro Calcio- Lunano, arbitro Lorenzo Mancini di Ancona. Vadese- Nuova Real Metauro, arbitro Leonardo Caporaletti di Macerata.

am. pi.